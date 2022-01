Le tende da sole rappresentano il prodotto ideale per godersi gli spazi esterni in qualunque stagione dell’anno. Nei mesi estivi, per esempio, permettono di rimanere in terrazza anche quando le temperature sono molto alte, proprio perché permettono di usufruire di una piacevole zona d’ombra. Ma non è tutto, perché queste tende aiutano a ridurre le temperature anche nei locali al chiuso. Il mercato mette a disposizione una vasta gamma di proposte in questo settore, differenti non solo in base alla tipologia ma anche a seconda delle caratteristiche del tessuto: tutte le esigenze, quindi, possono essere soddisfatte.

I vantaggi offerti dalle tende da sole

Non è certo breve la lista di vantaggi che scaturiscono dall’impiego delle tende da sole: non solo perché aiutano a tutelare la privacy, ma anche perché contribuiscono a un significativo risparmio in bolletta. Per di più, non è da sottovalutare il loro effetto decorativo. Comprare le tende da sole è a tutti gli effetti un investimento vincente, perché così si può beneficiare di vere e proprie oasi d’ombra sul patio, sul terrazzo o sul balcone: il che vuol dire avere l’opportunità di stare all’aperto anche nelle ore della giornata più calde.

La resa estetica

Non è un dettaglio da sottovalutare la resa estetica: anche da questo punto di vista le tende da sole si dimostrano una soluzione vincente. Decorative e piacevoli da vedere, abbelliscono con efficacia la facciata di ogni edificio, che si tratti di un condominio o di una villa singola. Ovviamente nel primo caso, prima di procedere all’acquisto e all’installazione, sarà bene verificare di rispettare le regole condominiali.

Perché le tende da sole fanno risparmiare

Abbiamo detto in precedenza che le tende da sole riducono le bollette. Ma come è possibile? Il motivo è presto detto: visto che generano ombra negli spazi esterni, questi prodotti riescono a proteggere anche i locali interni. Questo vuol dire che in casa, durante la stagione estiva, le temperature saranno meno calde. Di conseguenza, ci sarà meno bisogno di utilizzare il ventilatore o il condizionatore, e quindi si consumerà una quantità minore di elettricità.

Come trovare la tenda da sole giusta

Come accennato, in commercio si trovano varie tipologie di tende da sole. Le tende a caduta, in particolare, vengono adoperate di frequente per le finestre e per i balconi di edifici in cui è già presente una copertura superiore (non per forza il tetto; anche, più semplicemente, il balcone di chi abita al piano di sopra). Arrotolato al rullo, il telo scende sulla facciata in verticale, offrendo una protezione rispetto al sole e assicurando una notevole privacy. La dotazione di bracci può essere utile per modulare l’inclinazione. Ci sono anche dei modelli che sono separati in due parti, dove una sporge sul balcone in modo da consentire il passaggio della luce e l’altra scende in verticale. In alternativa, si può optare per le tende a bracci a barra quadra. Il tubolare che contiene la tenda arrotolata è fissato su una barra superiore a cui sono agganciati due bracci estensibili attraverso i quali il telo può essere aperto. Questo tipo di tenda garantisce solo la protezione dall’alto, pur essendo lievemente inclinata.

I servizi di Omphalos

Quando si ha la necessità di comprare delle tende da sole, il consiglio è di rivolgersi al team di Omphalos: un’azienda che vanta una grande specializzazione in questo ambito e che mette a disposizione della clientela solo brand di alta gamma, sia italiani che internazionali. I clienti di Omphalos sanno di poter contare su prodotti di qualità elevata e su un eccellente servizio post-vendita. Lo show room di più di mille metri quadri assicura infinite possibilità di scelta, per tutti i gusti e per tutte le esigenze.