Il centro storico, il luogo che negli anni descrive le origini di ogni città è vissuto dai propri cittadini come il vero patrimonio urbanistico da salvaguardare. Il centro storico di Crotone è, invece, un luogo dove non esiste il tranquillo vivere quotidiano per eventi illegali. Una situazione su cui non rimane insensibile l’apparato istituzionale che di continuo mette in essere gli idonei interventi per cercare di riqualificare questa zona. L’operazione delle Forze dell’Ordine che ha sgominato una rete di spaccio nel centro storico, ha suscitato la soddisfazione del sindaco Vincenzo Voce:

“Esprimo – ha dichiarato Voce – il plauso e il ringraziamento personale dell’Amministrazione e delle comunità cittadina per l’azione sinergica della Polizia di Stato, della Procura di Crotone e della DDA di Catanzaro che ha portato a sgominare una rete di spaccio nel nostro centro storico. L’importante azione è una testimonianza della costante e preziosa azione di controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine e soprattutto ha interessato una zona della città sulla quale come amministrazione stiamo investendo per la sua valorizzazione. Nell’ottica della collaborazione istituzionale – ha concluso il Sindaco – siamo sempre al fianco di chi opera per l’affermazione del principio di legalità”.