Una buona notizia per gli italiani. Dal 2022 non si pagano più gli oneri di riscossione per le cartelle esattoriali. Questo grazie al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. Entra quindi in vigore il nuovo modello di cartella di pagamento senza oneri di riscossione, pari al 3 o al 6% delle somme a ruolo per pagamenti entro o oltre i 60 giorni. Eliminata anche la quota dell’1% delle somme iscritte a ruolo per la riscossione spontanea.