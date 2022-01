La qualità italiana assicurata da un produttore specializzato da oltre mezzo secolo nell’ambito dell’arredo unita a un’esperienza d’acquisto online semplice, di cui fa parte un supporto puntuale di ogni esigenza, incluse le opzioni di personalizzazione. Sono solo alcune delle prerogative di Castellani Shop, lo store digitale di Castellani .it Srl. Dalle vetrine espositive al tavolo ufficio, a disposizione del cliente c’è un’offerta corredata dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale).

I prodotti firmati Castellani Shop sono il risultato di un processo di progettazione e realizzativo completamente italiano, nel rispetto di norme e regolamenti vigenti in materia di qualità. Gli arredi, che possono essere personalizzati per una completa soddisfazione delle specifiche richieste del cliente, sono durevoli e capaci di assicurare funzionalità e usabilità. L’attenzione verso la soddisfazione dell’acquirente trova riscontro nei feedback certificati da Recensioni Verificate.

L’offerta è infatti strutturata per accontentare le necessità d’arredo di industrie, negozi e uffici. Nello spazio di pochi click si possono acquistare armadi casellari, arredo mensa, armadi per ufficio, panche spogliatoio, scrivanie operative e direzionali. All’interno del catalogo figurano inoltre reception ufficio, librerie, cassettiere, postazioni di lavoro ufficio, sedie ergonomiche, poltrone direzionali, banconi negozio e scaffalature personalizzabili da negozio e magazzino.

Nella sezione “Outlet” vengono invece raccolte decine di prodotti in pronta consegna, contraddistinti da sconti che rendono il prezzo ancora più vantaggioso. Se poi l’ordine supera i 500 euro (+Iva), la spedizione è a costo zero.

Le prerogative della proposta hanno permesso a Castellani Shop di figurare tra “Le Stelle dell’E-commerce 2020-21 e 2021-22”. Si tratta della classifica delle eccellenze del commercio elettronico italiano stilata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Il supporto fornito al cliente passa da un’assistenza multicanale, fruibile via telefono, email e chat online, così da ricevere prontamente la risposta desiderata. Sul piano della tutela dell’acquirente troviamo poi la presenza di sistemi di pagamento sicuri: bonifico bancario, carta di credito e PayPal.

Insieme a una proposta articolata e completa, Castellani Shop propone il servizio di progettazioni degli ambienti del cliente, che può contare sulla solida preparazione dell’Ufficio Tecnico Interno. Vanno ad aggiungersi gli allestimenti completi per negozi: un’opzione semplice, efficiente e conveniente per comporre il progetto d’arredo perfetto per la propria attività.