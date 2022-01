Sarebbe una morte in culla quella che ha scosso Mattinata (Foggia) dove è morta una bimba di un anno. La piccola è morta sabato sera nel centro garganico. “Facendomi interprete della volontà dell’intera comunità vorrei esprimere i sentimenti di vicinanza e sostegno alle famiglie colpite, porgendo loro le condoglianze mie, dell’Amministrazione, dell’intero Consiglio comunale e di tutta la cittadinanza”. Queste le parole del sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia. “Possano le preghiere di ognuno di noi accompagnarti fino in Paradiso”.

Annalucia è morta in casa, probabilmente a seguito di soffocamento. Michele Bisceglia, sotto choc per l’accaduto, spiega che “cosa sia successo è ancora tutto da accertare e da ricostruire. Ciò che è certo che il personale medico ha fatto tutto il possibile per salvare la vita alla piccola vittima”.

A Mattinata è “arrivato anche l’elisoccorso, ma per la bimba purtroppo non c’era più nulla da fare” ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook. “La salma è stata affidata alla magistratura che nei prossimi giorni disporrà l’esame autoptico. Autopsia che servirà a chiarire le cause del decesso.

La piccola lascia i due giovani genitori di appena 30 anni ed il fratellino poco più grande. “Facendomi interprete della volontà dell’intera Comunità vorrei esprimere i sentimenti di vicinanza e sostegno alle famiglie Cannito, Silvestri e Quaranta porgendo loro le condoglianze mie, dell’Amministrazione, dell’intero Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza” ha concluso il sindaco nel suo post.