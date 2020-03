“DIME (ft.Altuwakerl)” è il nuovo singolo di Bryan Jimnz (lyric video)

Da domani sarà in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “DIME (ft.Altuwakerl)” (LaPOP), il nuovo singolo di Bryan Jimenez, in arte BRYAN JIMNZ.

“Dime” è un brano reggaeton dal carattere romantico, poiché quello cantato da Bryan Jimnz è un messaggio rivolto ai giovani che vogliono abbandonarsi alla musica ed essere trasportati dal suono di una canzone emotiva e ritmata. Così si pronuncia l’artista spiegando il senso del suo nuovo singolo: «Questa canzone parla di un amore eccezionale, in cui due persone per una casualità del destino si incontrano di nuovo e scoprono che c’è ancora un forte legame tra loro».

Per questo brano è stato scelto di non girare un vero videoclip ma di focalizzare l’attenzione dello spettatore più sulla canzone che su una reale sequenza di immagini: è stato realizzato dunque un lyric video. L’obiettivo è proprio quello di non raccontare visivamente la canzone, lasciando così piena libertà alla fantasia e all’interpretazione dell’ascoltatore.

Qui il lyric video del brano:



Biografia

Bryan Jimenez, in arte Bryan Jimnz, è un cantautore, musicista, arrangiatore e produttore dominicano del genere Pop Latino e Urbano. Nato nel 1995 nella città di Higuey (Repubblica Dominicana), è cresciuto immerso nella musica: figlio di genitori cantanti e musicisti, ha vissuto la sua infanzia in un ambiente in cui si scontravano più generi musicali. Sin da piccolo dimostra una forte passione per la musica e un gran talento nell’apprendere velocemente e suonare vari strumenti. Incoraggiato dal padre studia con impegno e impara l’arte del pianoforte. In breve tempo diventa uno dei più noti musicisti e arrangiatori della sua città. La musica di Bryan Jimnz spazia tra vari generi musicali, come Jazz, Blues, musica classica, Merengue, salsa, salsa classica e moderna e ballate. A 19 anni si stabilisce in Italia dove nel tempo libero inizia a scrivere e comporre canzoni. Non smette mai di sognare un futuro da cantante ed è proprio qui che inizia a pensare di mettere in piedi un proprio studio musicale, data la mancanza in Italia di studi di registrazione per musica latina, diventando così anche un mixing ingegnere e produttore musicale. Inizia così a produrre la propria musica, per lo più di genere pop latino e urban, con variazioni tra generi musicali americani ed europei. Il suo nuovo singolo “Dime” (LaPOP) sarà in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali a partire dal prossimo 27 marzo.