Bolzano. Proroga delle esenzioni ticket e dei piani terapeutici

Le esenzioni ticket per motivi di reddito confermate e richieste con autocertificazione, in scadenza al 31.03.2020, saranno automaticamente prorogate. Lo ha stabilito la Giunta provinciale di Bolzano in accordo con l’Azienda sanitaria. Le esenzioni E02, E21 e E22 saranno prorogate d’ufficio fino al 31.07.2020, mentre le esenzioni E01, E03 e E04 lo saranno fino al 31.03.2021. Le cittadine ed i cittadini non dovranno fare nulla e saranno informati per iscritto.

I piani terapeutici elaborati dai medici specialisti, la cui validità terminerebbe a marzo o aprile, verranno automaticamente estesi di 90 giorni a partire dal momento della scadenza. Le tessere per i dispositivi medici che scadono a marzo o aprile saranno rinnovate d’ufficio per 90 giorni dalla fine della loro validità.

Le cittadine ed i cittadini interessati riceveranno a casa le nuove tessere. Le sanzioni amministrative per le visite non disdette sono momentaneamente sospese. E’ sospesa la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), di 1 euro a prescrizione medica o 2 euro a confezione, per i farmaci erogati direttamente dall’Azienda sanitaria tramite le farmacie ospedaliere.

In ogni caso, si prega di evitare di recarsi agli sportelli dei distretti sanitari. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il proprio distretto di appartenenza telefonicamente o per e-mail.

Contatti presso i distretti:

Distretto di Bolzano: tel. 0471 909122 / 909178

E-mail: distretto-amm.bolzano@sabes.it

Distretto di Laives: tel. 0471 595 415

E-mail: distretto-amm.laives@sabes.it

Distretto dell’Oltradige: tel. 0471 670 881

E-mail: amm-oltradige.bz@sabes.it

Distretto della Bassa Atesina: tel. 0471 829 206

E-mail: sprengel-distretto106.bz@sabes.it

Distretto di Merano: tel. 0473 496 706

E-mail: verw.sprengel.meran@sabes.it

Distretto di Bressanone: tel. 0472 813 640

E-mail: verw.sprengel.bx@sabes.it

Distretto di Brunico: tel. 0474 586 507

E-mail: sprengel-bruneck-umgebung@sabes.it