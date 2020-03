Le app per giocare online: perché sono così apprezzate dagli italiani

La tecnologia semplifica la vita. Difficile oggi concepire di fare un calcolo a mano, di scattare una foto con una macchina fotografica tradizionale. C’è un’app praticamente per tutto. Gli italiani oggi sono app dipendenti. Questo vale anche per i giochi online, soprattutto per quelle applicazioni decisamente all’avanguardia come ad esempio planetwin365 app.

Gli italiani sono molto attenti nella scelta delle app da usare anche quando si tratta di bookmaker e scommesse app. Tra le più evolute del momento figura l’app per Android di PlanetWin365, semplice da utilizzare, non è solo online. Infatti PlanetWin365 fa parte del gruppo SKS365 e dispone anche di punti di scommesse tradizionali e di un sito web molto visitato.

Nel mondo il brand Planetwin365 è molto conosciuto anche perché è lo sponsor di diversi club ed eventi mondiali. L’operatore internazionale è focalizzato nel settore giochi: casinò, scommesse sportive, poker. La sua punta di diamante è l’app – Planetwin365 che racchiude in sé tutte le migliori opzioni di gioco.

Chi vuole uaare l’app di Planetwin365 deve registrarsi. Una volta creato l’account si segue la procedura guidata per scaricare l’applicazione ed installarla. Alla richiesta di modifica delle impostazioni sul mobile per installare un’app di terze parti bisogna esprimere il proprio consenso. A quel punto l’applicazione si installa e funziona immediatamente.

L’applicazione è varigata e propone un elenco di tutte le discipline sportive e i mercati su cui è possibile fare scommesse con il bookie. L’account permette di avere un report delle proprie scommesse, sia di quelle in corso sia di quelle già definite.

Tra i punti di forza di questa app ci sono l’usabilità, il design accattivante basato sui colori nero, arancione e oro. Inoltre è multilingue, tradotta in ben 13 lingue e multivaluta.

Oltre alle scommesse sportive sono disponibili collegamenti al casinò e alle aree di poker dell’app. Tra gli sport su cui scommettere, oltre al calcio, ci sono tennis, formula 1, basket, golf, rugby, e molti altri. L’app di Planetwin365 per Android copre la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Champions League, la Serie A ed eventi sportivi per Nazionali dalla Coppa del Mondo ai campionati europei.

L’apertura dell’account è semplice e sicura. Si possono aggiungere fondi al conto con l’app. Si effettua il login e si sceglie tra gli oltre 10 metodi per effettuare un deposito.

Planetwin365 si distingue dagli altri bookmaker anche perché lavora con margini ridottissimi rispetto agli altri operatori del settore. Infatti l’utente ottiene un prezzo migliore quando effettua la scommessa. Offre anche ottimi prezzi per le scommesse multiple e ad accumulatore rispetto ad altri bookies.