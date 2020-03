Numeri tragici: altri 546 morti in Lombardia. In totale sono 3.095

Il Coronavirus continua a mietere vittime e a pagarne il prezzo più alto è la Lombardia. Si registrano altri 546 morti in Regione rispetto a ieri. La conta delle vittime sale ora a 3.095.

A fornire i numeri è l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. “I decessi sono 3.095 con un incremento di 546, sicuramente il dato che ci fa più male”.

Sale anche il numero totale dei contagiati. “Ad oggi i pazienti positivi al coronavirus in Lombardia sono 25.515” ha comunicato Gallera. Sono 3251 in più di ieri. “Gli ospedalizzati sono 8.258, +523 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.093, gli spazi sono sempre meno”, ha aggiunto il titolare del Welfare.