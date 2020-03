Ami lo stile industrial? Scopri le scaffalature colorate di Situér Milano

Che i materiali industriali arredino con stile, grazie a soluzioni equilibrate e minimali, Situér Milano lo ha dimostrato con le sue collezioni. L’atelier di interior design Milano, nonché punto di incontro creativo, ha declinato le scaffalature colorate in chiave creativa, realizzando soluzioni ricercate che reinterpretano questa materia prima industriale in una nuova prospettiva, quella del design.

Scaffalature firmate Situér Milano, i colori che donano vita a un arredo minimal

Visitando https://situer.it/, basta scorrere la proposta per scoprire le scaffalature colorate metalliche, presentate nelle tonalità: nero, giallo, blu, color cipria. Sono soluzioni che trasformano un arredo industriale da magazzino in un autentico espositore da parete modulabile, dal design minimal e d’impatto.

Le scaffalature colorate si caratterizzano per essere completamente a incastro e facili da montare. Rappresentano una risorsa innovativa, ideale per tantissimi contesti: non solo in ambienti residenziali, ma in particolare negozi, studi e uffici. A primo impatto colpiscono per l’ottima resa estetica, coniugata con la grande comodità d’utilizzo. Quest’ultima si rivela nella portata e nella solidità dei piani e della struttura.

Dal punto di vista tecnico le dimensioni disponibili esterne (LxPxH), espresse in cm, sono: 128×30/40/50x200h – 99×30/40/50x200h – 108×30/40/50x200h. Il peso complessivo della struttura è di 30 kg, mentre quanto alla composizione abbiamo:

2 fiancate complete di traversini e piedini in PVC

5 piani regolabili in altezza con appositi ganci inclusi

1 grappa di fissaggio al muro completa di viti e tasselli

1 fascia posteriore stabilizzatrice

In merito invece alla portata, si raggiungono i 90 kg per piano con carico distribuito in modo uniforme. La lamiera di acciaio utilizzata è di prima qualità, S235JR UNI EN 10027. È inoltre adottata verniciatura a polveri epossipoliestere, con finitura goffrata di spessore medio 60/80 micron.

Il kit di montaggio prevede semplici istruzioni, alla portata di tutti. Ricorrendo a un sistema a incastro, l’assemblaggio è facile e veloce.

Interior design Milano, lo stile industrial con soluzioni tailor made

Le scaffalature colorate firmate Situér Milano come arredo di design per uffici, studi e contesti residenziali si inseriscono in una tendenza in rapida scesa, quella dello stile industrial. Viene così conferita all’ambiente una nota di particolarità che pone in risalto gli oggetti collocati su ogni scaffale, aspetto cruciale in ambito commerciale e professionale.

A distinguere l’industrial design di Situér Milano è la capacità di proporre articoli tailor made, che pongono quindi il cliente al centro del progetto, come accade in un autentico atelier. Ciò è possibile grazie alla verticalità sulla materia prima utilizzata, ovvero l’acciaio, acquisita dall’impresa Castellani, attiva da 60 anni nel campo della realizzazione di scaffalature e arredi industriali, che costituisce il polo produttivo di Situér Milano.