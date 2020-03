Moliterno. L’intero paese è stato posto in isolamento

E’ emergenza per il coronavirus anche in Basilicata. A causa della scoperta di cinque contagiati, l’intero paese di Moliterno (Potenza) è stato posto in isolamento oggi.

Il centro che conta 4 mila abitanti è stato “isolato” con un’ordinanza del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. I cinque contagiati rappresentano il 25% di tutti i contagiati finora scoperti in Basilicata.

E’ quanto ha evidenziato il Governatore nell’ordinanza numero sette.