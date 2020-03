Cava di Campitello: 400 mila euro per recupero e ciclovia

Con un contributo di 400 mila euro a favore della Provincia di Arezzo la Regione Toscana finanzierà il recupero dell’ex cava di Campitello nel Comune di Bucine, con vantaggi sia ambientali che per la mobilità, dato che nell’intervento è compresa anche la realizzazione di un tratto di ciclovia. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale toscana, che ha approvato una delibera proposta dall’assessore regionale alle infrastrutture e governo del territorio Vincenzo Ceccarelli.

“Per il ripristino della ex cava di Campitello – spiega Ceccarelli – la Provincia di Arezzo ha presentato un progetto di messa in sicurezza che sana un a ferita sul territorio attraverso il rimodellamento del sito. Questa soluzione ha inoltre il vantaggio di integrare al recupero della ex cava il nuovo tracciato della ciclovia dell’Arno”.

“L’elaborazione sinergica dei due progetti consentirà di ottenere risultati migliori e maggiori economie, sia nel recupero della cava, che nella realizzazione del percorso ciclopedonale”. Conclude Ceccarelli.