Aosta. 59° Congresso nazionale donatori di sangue FIDAS dal 30 aprile al 3 maggio

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali comunica che la Giunta regionale ha approvato un contributo a favore della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, sede regionale della Valle d’Aosta, per la realizzazione dell’iniziativa 59° Congresso nazionale donatori di sangue FIDAS.

Per la prima volta, FIDAS, associazione di volontariato impegnata nella promozione della cultura del dono del sangue, riunisce in Valle d’Aosta i donatori e volontari di tutta Italia in occasione del loro annuale Congresso nazionale. Si prevede la partecipazione di circa 2.000 persone appartenenti alle 76 Federazioni e Associazioni aderenti alla famiglia FIDAS.

La manifestazione si terrà ad Aosta dal 30 aprile al 3 maggio 2020 e potrà beneficiare, ai sensi della legge regionale 32/1993, di un contributo massimo di euro 5.997,89, pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.