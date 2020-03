Il Papa celebrerà la Pasqua in streaming

Una vera novità. Papa Francesco celebrerà tutti i riti della Settimana Santa senza i fedeli. Infatti le celebrazioni verranno trasmesse in streaming. Ne dà notizia la Prefettura della Casa Pontificia.

Intanto a Milano è stato riacceso uno dei simboli di Expo, l’Albero della Vita. Alto 37 metri e costruito in legno e acciaio, venne finanziato da un consorzio di 19 imprese di Brescia, oggi una delle città più colpite dal coronavirus.

La decisione è stata quella di riaccenderlo in versione tricolore. Ciò avviene in un momento difficile per la città e il Paese. La scelta è stata presa dalla società Arexpo.