Ariano Irpino. Tutti in quarantena e divieto di entrata e uscita

Scatta la quarantena per tutta la popolazione. Divieto di entrata e uscita per il Comune di Ariano Irpino in provincia di Avellino.

A disporre l’isolamento per Ariano Irpino è stato il Governatore Vincenzo De Luca. Il Presidente ha emesso l’ordinanza visto l’aumento dei contagi verificato dai dati riferiti al Comune della provincia di Avellino.

Pertanto si è ritenuto indispensabile e urgente applicare una misura rigorosa per isolare il focolaio. “Chiediamo a tutti i cittadini – ha affermato De Luca – di collaborare per il contenimento del contagio e quindi per il rispetto di questa e delle altre ordinanze”.