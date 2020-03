Le mèches bonde versione XXL sono di tendenza

Sono tornate le mèches bonde versione XXL. Da portare a contrasto con la base scura. Jennifer Lopez su Instagram mostra anche altre tendenze beauty del momento.

L’attrice ha pubblicato sul suo account instagram da 116 milioni di follower, un post dove ci sono tutte le tendenze beauty del momento. In particolare capelli con le mèches bonde. Colore di capelli castano caldo riscaldato. Chignon tiratissimo effetto lucido e per le mani smalto in colore fluo.

Il nuovo look è opera del suo fedelissimo hair stylist Chris Appleton, che la segue anche durante i concerti in giro per il mondo. I fan di JLO sono rimasti entusiasti di questo ennesimo cambio di look della star. Il ritorno delle mèches è quindi in corso?