Bolzano. Coronavirus: nuove regole per l’accesso agli uffici dell’Intendenza

Alla luce dell’emergenza Coronavirus (Covid-19) il Sovrintendente Vincenzo Gullotta ha dato nuove disposizioni per quanto riguarda l’accesso agli uffici della Direzione istruzione e formazione italiana, presso il palazzo Plaza in via del Ronco a Bolzano. “Il momento che stiamo vivendo impone a tutti noi un cambiamento degli abituali comportamenti. Gli uffici restano aperti secondo gli orari previsti, ma riteniamo opportuno regolamentare l’accesso alla nostra struttura, per riguardo alla salute degli utenti e di tutti i collaboratori”, afferma Gullotta.

L’intendenza pertanto chiede agli utenti di contattare il personale responsabile del servizio richiesto tramite e-mail o telefono. Nel caso sia necessario effettuare una consulenza di persona, si potrà procedere su appuntamento; i direttori degli uffici si preoccuperanno di far rispettare le indicazioni sanitarie previste dal decreto governativo dell’8 marzo 2020.

La Sovrintendenza mette anche a disposizione un sistema per le videoconferenze e ricorda che le domande per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto per il triennio relativo agli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 vanno presentate unicamente via e-mail o PEC, come anche le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie provinciali per l’anno scolastico 2020/21.