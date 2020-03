Cresce la voglia di vacanze nel cuore della natura

Una fuga dalle grandi città, dallo stress e dagli impegni di tutti i giorni, dai luoghi super affollati. Mai come in questo momento in Italia e nel Mondo c’è tanta voglia di vacanze nel cuore della natura. Alla ricerca di mete dove il relax consiste essenzialmente nella riscoperta dei luoghi degli antichi ricordi, di un mondo fatto di verde e di immenso silenzio interrotto dai rumori di animali e corsi d’acqua.

Da questa esigenza sempre più crescente è mossa l’idea di Naturehouse, il portale dedicato alle vacanze nel cuore della natura. La piattaforma ha raccolto in un unico spazio proposte di lodge, appartamenti, glamping, bungalow, appartamenti, classici bed & breakfast, rifugi. Il minimo comune denominatore è l’ubicazione nella natura.

Italia, Europa e Mondo offrono tantissimi luoghi incantanti, immersi nella natura, molti di più di quanti si possa immaginare. Tant’è che sono moltissime le proposte che dallo staff sono state raggruppate per aree tematiche: si può pernottare nei pressi dei fiumi, vicino al mare, nei boschi, optare per soggiorni con il cane o pernottamenti speciali. Oltre ovviamente a scegliere la tipologia di struttura più adatta alle proprie esigenze. Complessi turistici con o senza internet, con o senza cucina? In Italia o all’estero? Le soluzioni disponibili sono molteplici. Tutte le idee vacanza sono corredate da immagini suggestive e dalla descrizione completa dei servizi inclusi, le modalità di prenotazione e il contatto con i proprietari.

L’idea di Nature House parte da una company olandese ma le soluzioni sono dislocate ovunque ad iniziare dall’Italia ad esempio con glamping in Lombardia, Marche e Valle d’Aosta e bungalow in Toscana. L’offerta turistica è completa. Infatti non include soltanto il soggiorno in un luogo fatato, immerso nel verde, ma permette anche di andare alla scoperta di piccoli borghi e realtà rurali che sono dei veri e propri scrigni.

Usare Nature House è piuttosto semplice. Una volta impostati i criteri di ricerca si può prenotare per un massimo di quattro settimane consecutive, ma anche soltanto per i fine settimana, per gli amanti delle fughe romantiche o delle gite fuori porta. Prenotare su Nature House è facile e trasparente. Si trovano, infatti, indicati i termini di pagamento, cancellazione ed i costi eventuali aggiuntivi. Il consiglio è sempre quello di sottoscrivere un’assicurazione annullamento per eventuali imprevisti o rinunce.

Ma c’è di più! Per ogni notte prenotata in una nature house, il brand pianta un albero in diversi luoghi, come il Madagascar, dove insieme ad Eden Projects, sono già stati piantati oltre 500 mila alberi. Vacanze, natura e tutela dell’ambiente. In collaborazione con altre associazioni ambientali, Nature House si adopera per la salvaguardia degli eco sistemi. Per via della massiccia deforestazione, ci sono sempre meno alberi e meno cibo. Nature House lavora per preservare gli alberi piantandone di nuovi. In questo modo si fa turismo e si contribuisce contemporaneamente alla tutela della natura.