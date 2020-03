Como. Consegna gratuita a domicilio della spesa per gli over 65

A fronte del peggioramento della situazione per l’ampliarsi dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale, attraverso gli assessorati alle Attività produttive, al Commercio e alla Protezione civile, ha promosso e patrocinato l’iniziativa delle grandi distribuzioni di vendita e delle associazioni di categoria per la consegna gratuita a domicilio della spesa per gli over 65 anni, in modo che non sia necessario uscire di casa.

Gli assessori coinvolti, Marco Butti ed Elena Negretti, desiderano esprimere un grande ringraziamento a tutte le realtà che hanno aderito in pochissimo tempo alla richiesta del Comune mettendo in campo iniziative che varranno già da ora e oltre il 3 aprile, arrivando sino al 12. Come per altre iniziative, monitoreremo la situazione e non escludiamo ulteriori novità nei prossimi giorni.

Di seguito le diverse proposte per aiutare i cittadini in questo momento.

1) SUPERMERCATO 24

Annullamento dei costi di consegna per tutti gli over 65, con auto-dichiarazione dell’età, fino al 12/4, per le spese online effettuate sulla nostra piattaforma sugli store Bennet, Coop Lombardia e Carrefour Italia, che aderiscono all’iniziativa.

Per utilizzare l’agevolazione inserire il codice sconto UNAMANOX65, che annulla le spese di consegna (4,90€), non prevede un limite di volte di utilizzo, ed è valido su un carrello minimo di 40€.

2) COOP LOMBARDIA

Attraverso servizio in partnership con Supermercato24

Fino al 12 aprile, facendo la spesa dall’APP o dal sito di Supermercato24 e selezionando “Coop Lombardia”, le persone con più di 65 anni otterranno la consegna gratuita spendendo almeno 40€.

3) BENNET

– Attraverso servizio in partnership con supermercato24

Fino al 12 aprile, facendo la spesa dall’APP o dal sito di Supermercato24 e selezionando “Bennet”, le persone con più di 65 anni otterranno la consegna gratuita spendendo almeno 40€.

– Attraverso il sito www.bennetdrive.it

L’utente potrà accedere al portale www.bennetdrive.it per fare un ordine con consegna gratuita come utente standard. Unica accortezza sarà accedere con un utente identificato e certificato dallo staff eCommerce Bennet. Chiunque voglia aderire all’iniziativa dovrà fare richiesta all’ufficio E-Commerce mandando un’email a

ufficio.e-commerce@bennet.com specificando i dati, il numero di tessera cliente e l’email.

4) CARREFOUR

– Attraverso servizio in partnership con supermercato24

Fino al 12 aprile, facendo la spesa dall’APP o dal sito di Supermercato24 e selezionando “Carrefour”, le persone con più di 65 anni otterranno la consegna gratuita spendendo almeno 40€.

Inoltre, sempre in collaborazione con Supermercato24, è in fase di attivazione anche su Como un servizio di spesa telefonica pensato in particolare per gli over 65 che consentirà di fare la spesa al telefono e riceverla attraverso Supermercato24 da un punto vendita Carrefour. Anche in questo caso, per gli over 65 che fanno ordini di almeno 40 euro la consegna gratuita fino al 12 aprile.

– Attraverso il Carrefour Market (in fanchising) in viale Giulio Cesare a Como, che offre il servizio di consegna gratuita telefonando al numero 031 266735

– Attraverso sito carrefour.it

Per gli over 60, consegna gratuita della spesa online a prescindere dall’importo. Per attivare il servizio è sufficiente inviare un modulo di richiesta e autocertificazione dell’età accettando le condizioni del servizio e l’integrazione privacy: il beneficio verrà attivato sull’account del cliente. Da quel momento il cliente avrà diritto a una consegna gratuita al giorno indipendentemente dall’importo speso.

Oltre che per gli over 60, la consegna è gratuita a prescindere dall’importo per le persone diversamente abili, per le future mamme e per i neo genitori fino ad un anno di età della bambina o del bambino.

Si ricorda che la consegna degli ordini su carrefour.it è comunque gratuita per tutti per ordini superiori a 70€.

Per gli over 65 da oggi è a disposizione il numero telefonico 02 2107953, attivo tutti i giorni della settimana dalle ore 9 alle ore 20, per prenotare la spesa.

5) ESSELUNGA

Esselunga è impegnata in prima linea dall’inizio dell’emergenza, vicina ai clienti ed al servizio della comunità con diverse iniziative tra cui la consegna gratuita della spesa a casa dei clienti con più di 65 anni di età fino a al 12 aprile. Il servizio è disponibile accedendo al sito www.esselungaacasa.it e nei negozi con il servizio di consegna a domicilio.

6) IPERAL

A partire dalla prossima settimana e fino al 12 aprile il negozio Iperal di Como sarà in grado di consegnare a casa dei clienti le spese on line fatte attraverso il sito iperal.it.

Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di inoltro degli ordini e le informazioni sulla consegna.

7) ASSOCIATI CONFESERCENTI

Gli associati di Confersercenti Como, presenti al mercato annonario, sono a disposizione per la consegna a domicilio della spesa previo contatto telefonico. Gli esercenti disponibili sono i seguenti:

– FABIANA CANTALUPPI FRUTTA E VERDURA 3386412617

– GIORGIO ANZANI FRUTTA E VERDURA 3470379776

– SAPORI MEDITERRANEI 3292764511

– LUCA BELOTTI SAS FRUTTA E VERDURA 3939309983

– CHESSARI PRIMIZIE DI SICILIA 3884896740

– LA COCCINELLA FRUTTA E VERDURA 349063123

– CIVATI SALUMI E FORMAGGI 339417417

– F.LLI MARELLI PRIMIZIE FRUTTA E VERDURA 031260660

– IL RAGAZZO DEL FORMAGGIO 3406827298

– LA VIA DEL SALE SALUMI E FORMAGGI DROGHERIA 3470177853

– CAFFE’ OSCAR PANE DOLCIUMI 3287637135

– MACELLERIA EQUINA 3455362856

– DAVIDE BRAMBILLA SALUMI E FORMAGGI 3487240831

– LA BOTTEGA DELLE CARNI MACELLERIA 031268416

– LE PERLE DELLA CAMPANIA – IL SUD A TAVOLA 3939909714

– FRANCO BRIDAROLI FRUTA E VERDURA 3270856279

– MACELLERIA MEDITERRANEA DI NAPOLITANO 031268234

8) ASSOCIATI CONFCOMMERCIO

I seguenti associati a Confcommercio sono già disponibili per il servizio a domicilio. Eventuali successive adesioni verranno comunicate tempestivamente.

Urzi Carmelo

Il Tagliere di Lelo alimentari/salumeria/gastronomia

via Milano 145

É disponibile ad aderire all’iniziativa con consegna gratuita nei seguenti orari:

Dalle ore 14:00 alle 16:00 e dalle ore 19:15 alle 20:15

Tel 3358000494

Castiglioni Snc

Via Cesare Cantù, 9

Tel. 031263388

siamo disponibili per il servizio ma solo alla mattina

Ballabio alimentari e C Snc

via Villini 2

Tel 031 2493189

ERRE ERRE MANAGEMENT S.R.L.S.

Teatro del Gusto

Via Odescalchi, 16

Tel. 031262933