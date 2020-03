Viaggiare in treno: ecco le nuove regole da rispettare

Si potrà viaggiare in treno? Al momento si ma addio ai posti vicini, almeno nel pieno dell’emergenza coronavirus. Trenitalia ha infatti annunciato l’utilizzo di una nuova funzione per la prenotazione dei posti a bordo delle Frecce, ideata e realizzata dalla società del gruppo FSThecnology.

Pertanto sarà possibile acquistare soltanto posti che assicurino la distanza di sicurezza dagli altri passeggeri prevista dalle indicazioni del Governo. Nel caso di una carrozza standard per le coppie di posti vicini sarà possibile acquistarne soltanto uno. Nel caso delle aree con quattro posti, oltre a quello di fianco, non sarà in vendita quello di fronte.

La società sottolinea in una nota che “il nuovo criterio di prenotazione è un’ulteriore azione, dopo quelle già avviate dal Gruppo FS Italiane a tutela dei viaggiatori e dipendenti. Potenziamento delle attività di sanificazione e disinfezione dei treni e dei luoghi di lavoro, riducendo gli intervalli di tempo fra una sessione di pulizia e la successiva. Installazione a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani. Istituzione di una task force intersocietaria per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione”.