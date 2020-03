Gli e-commerce scelgono Orto Creativo per le campagne Facebook Ads

Orto Creativo, l’agenzia veneta specializzata nella gestione social “Facebook-Instagram” nata dall’idea del suo fondatore Christian Paggiarin è oggi una delle realtà più richieste per la realizzazione di campagne Facebook Ads per ecommerce!

Vista la costante crescita ottenuta da Orto Creativo negli ultimi 4 anni e l’acquisizione di clienti di alto livello, l’agenzia ideata da Christian Paggiarin è diventata una delle più richieste per gestione social e la realizzazione di campagne Facebook Ads per e-commerce.

Partendo da prestigiosi hotel internazionali come i Crowne Plaza Venezia e Padova o il Best Western Airvenice, fino a brand fashion come Risskio, Orto creativo è in assoluto la soluzione per la creazione e lo sviluppo di campagna di marketing articolate attraverso i social media.

Orto Creativo, lavora quotidianamente per portare valore a numeri concreti ai propri clienti, lavora sulla gestione completa di account Facebook e Instagram, ma soprattuto sviluppa ogni tipologia di campagne che servono agli e-commerce per vendere i prodotti attraverso questi fondamentali canali.

Negli anni l’agenzia ha ottenuto grandi risultati che ne hanno consolidato il nome e soprattuto il rapporto con la clientela acquisita. Molte sono oggi le aziende proprietarie di e-commerce che si affidano ad Orto Creativo.

A detta dello staff dell’agenzia veneta, vendere attraverso i social network non è impossibile, anzi, ma serve una chiara strategia. Solo così si riusciranno sempre a portare risultati concreti in linea con gli investimenti dei clienti.

Per approfondimenti: www.ortocreativo.com