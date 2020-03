Catania protagonista in Argentina ai Premios Tango 2020

Sabato prossimo, Catania sarà protagonista tra le stelle mondiali del tango argentino ai “Premios Tango 2020″ a Buenos Aires, con la candidatura del Catania Tango Festival come Mejor Festival.

Il Catania Tango Festival, organizzato dall’Associazione Caminito Tango con il supporto dell’Academia Proyecto Tango, da 20 anni ad agosto attira nella città metropolitana di Catania tangueros e turisti provenienti da ogni parte del mondo per un evento che conta guests stars internazionali del mondo del tango.

La manifestazione vanta già due importanti riconoscimenti ricevuti lo scorso marzo ai Premios Tango 2019, uno ad Angelo Grasso, direttore artistico del Festival, premiato come Mejor Organizador e l’altro a Michele Maccarrone, fotografo ufficiale del Festival, premiato come Mejor Fotografo.

La terza statuetta dunque completerebbe la tripletta, riconoscendo merito a questo evento catanese e confermando anche Catania come una delle capitali mondiali di tango argentino sia per l’importanza e il numero di eventi, sia per la numerosa e vivace comunità tanguera presente nella nostra città.

I Premios Tango, gli oscar del tango, nascono da un’idea dell’artista argentina Lola Diaz, dalla volontà di creare <<una cerimonia in cui il lavoro, lo sforzo e la dedizione nel tango possano essere premiati>> e i premi fanno riferimento sempre all’anno precedente, dando valore all’attività svolta e all’impegno di chi cerca di diffondere questa cultura nel mondo.

<<L’emozione è tantissima – commenta orgoglioso Angelo Grasso – essere candidati per la terza volta consecutiva nella categoria “Miglior Festival” ai Premios Tango di Buenos Aires è un grande onore. Grazie ai giurati che danno fiducia al nostro lavoro e al lavoro … ciò ci sprona a fare sempre meglio e di più con l’umiltà e la passione che sono da sempre compagne imprescindibili di originalità e competenza>>.

Si attende dunque la premiazione che si svolgerà durante una suggestiva cerimonia sabato all’Abasto Hotel a Buenos Aires, ma si guarda già con entusiasmo all’edizione 2020 del Catania Tango Festival dal 6 al 16 agosto a Catania, l’edizione “Gold”, come ama definirla il suo direttore artistico <<impegnato ogni anno a confermarne il prestigio>>.