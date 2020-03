Trento. Concorso funzionario abilitato tecnico area agraria e forestale: domande entro il 27 marzo

È indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato nella figura professionale di funzionario abilitato tecnico (area agraria e forestale), categoria D base. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica conseguito con il nuovo ordinamento universitario oppure del diploma di laurea (di durata almeno quadriennale) conseguito con il vecchio ordinamento universitario e del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo o dottore forestale, oltre a una conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari al B2 del quadro comune europeo di riferimento dei livelli delle lingue.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro le ore 12 di venerdì 27 marzo. La domanda può essere consegnata a mano presso lo sportello polifunzionale del servizio Personale o spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente alla fotocopia semplice di un documento d’identità valido, oppure spedita da casella di posta elettronica certificata a servizio.personale@pec.comune.trento.it.

Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito del Comune . Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi allo sportello polifunzionale del servizio Personale (via Belenzani 3, n. tel. 0461/884257 – 884976 – 884973) aperto al pubblico lunedì, martedì e mercoledì dalle dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 8 alle 16, venerdì dalle 8.30 alle 12.