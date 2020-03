Fiumicino. Incidente sull’Aurelia: morte due ragazze di 16 e 19 anni

Ancora giovani vite spezzate lungo le strade di Roma. Due ragazze di 19 e 16 anni sono morte in un sinistro stradale mortale alle 3 all’altezza del km 26 di via Aurelia, a Torrimpietra, vicino Roma. Erano a bordo di una Panda che si è ribaltata per cause in via di accertamento. Rimasta ferita una terza giovane di 19 anni trasportata in codice rosso dal 118 all’Aurelia Hospital.

L’incidente mortale nella notte sulla via Aurelia, all’altezza del chilometro 26, tra Torrimpietra e Aranova. Un’auto con a bordo tre ragazze è uscita fuori strada, ribaltandosi più di una volta. A perdere la vita la conducente, una giovane di 19 anni, e una delle due passeggere, di 16 anni. Entrambe erano di Fiumicino. L’altra ragazza a bordo della vettura, originaria di Ladispoli, è stata trasportata all’Aurelia Hospital ma non sarebbe in pericolo di vita. Immediato sul posto l’intervento dei carabinieri di Torrimpietra e del gruppo Radiomobile di Civitavecchia per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere.

Poco prima di mezzogiorno invece un tamponamento a catena sul viadotto che porta all’aeroporto di Fiumicino ha provocato la morte di un un uomo a bordo di una delle 5 vetture coinvolte. E’ intervenuto l’elisoccorso atterrato sul viadotto, che è stato temporaneamente chiuso dalla polizia locale di Fiumicino, che ha compiuto i rilevi e gestito la viabilità alternativa.