Milano. Strip domenica 15 marzo allo Spazio Teatro 89

Si intitola “Strip” ed è in programma domenica 15 marzo (ore 11; ingresso 8 euro) l’ultimo appuntamento stagionale della rassegna per l’infanzia “Teatro piccolissimo… e non solo” organizzata dallo Spazio Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89, a Milano. Prodotto dalla compagnia Stilema, lo spettacolo è rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni di età.

Il protagonista (interpretato dall’attore Silvano Antonelli) è uno strano personaggio, che entra in scena indossando tanti, troppi vestiti. È trafelato e in ritardo, come al solito. Deve fare una fotografia al pubblico e, quindi, inizia a scattare. Mentre attende che la foto si sviluppi, annota i nomi dei presenti. L’impacciata ricerca di una penna stilografica (visto che la sua non scrive) comporta la rovinosa caduta di un mucchio di vecchie fotografie, che iniziano a dialogare con lui. Prende il via così uno spettacolo che è un improbabile varietà sull’idea della memoria e sul suo rapporto con l’infanzia, dai ricordi quotidiani più condivisi (come la scuola) a quelli più intimi (per esempio, il sonno), il tutto visto con gli occhi di un immaginario proprio dei bambini.

La scenografia dello spettacolo è essenziale: un fondale nero e delle reti da pesca sparse sul palcoscenico, nelle quali il protagonista inciampa goffamente, sono quanto basta per catturare l’immaginazione del pubblico. I ricordi si collegano in un caleidoscopio a ritroso: ogni immagine è rimasta appiccicata a un oggetto o a un abito, evocando una situazione precisa. La comica spoliazione prosegue, costringendo il nostro personaggio a ritrovare un po’ alla volta se stesso e i segni di questo percorso resteranno impigliati nelle reti sparse sulla scena.

Al termine dello spettacolo, grazie alla collaborazione con Coop Lombardia, sarà possibile pranzare presso il Cafè dello Spazio Teatro 89 (su prenotazione, inviando una email a prenotazioni@spazioteatro89.org): il menu prevede un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta, acqua e caffè al costo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini.

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Teatro piccolissimo… e non solo, stagione 2019/2020

“Strip – Ricordi d’infanzia”, domenica 15 marzo, ore 11.

Ingresso: 8 euro.

Compagnia teatrale: Stilema.

Di e con: Silvano Antonelli.

Età consigliata: 3-7 anni.

Tecniche utilizzate: teatro di attore con l’uso di oggetti e musica dal vivo.

Spettacolo vincitore del premio nazionale ETI- Stregagatto 2004, ex aequo come miglior spettacolo di repertorio.