Infortunio mortale tra Cavriana e Guidizzolo: morto moviere dipendente della Ecotraffic

Infortunio sul lavoro mortale mercoledì mattina poco prima delle 9.30 sulla strada provinciale che collega Cavriana a Guidizzolo. La vittima è un moviere dipendente della Ecotraffic, ditta che collabora con l’impresa Carron di Treviso che sta realizzando la nuova tangenziale di Guidizzolo. A comunicarlo è la Provincia di Mantova.

“In base ad una prima ricostruzione dell’accaduto, ma gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso, l’operaio sarebbe stato investito da un mezzo pesante che proveniva da Mantova. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada dove la Provincia aveva autorizzato il senso unico alternato per permettere la prosecuzione dei lavori di realizzazione della tangenziale di Guidizzolo.

La vittima era impegnata a regolare il transito dei mezzi in prossimità del cantiere. La modifica alla viabilità ordinaria era stata regolarmente autorizzata all’impresa dalla Provincia che esprime condoglianze alla famiglia della persona deceduta”.