I Carciofi di Ladispoli domenica 8 protagonisti su Rai Uno

I carciofi di Ladispoli protagonisti con Linea Verde, il programma di Rai Uno che da oltre mezzo secolo racconta il territorio e la sua ricchezza. “Nei giorni scorsi la troupe è stata in ricognizione nelle nostre campagne” spiega Francesca Lazzeri, assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione.

“Presso l’agriturismo La Piana di Alsium hanno trovato quello che cercavano. La regista, l’addetto al montaggio, l’operatore hanno fatto una bella chiacchierata con Giovanni Belardi e suo figlio Lorenzo, hanno fatto un sopralluogo nella carciofeta e hanno scelto cosa e come riprendere per il servizio di domenica prossima”.

“Venerdì 6 marzo torneranno per girare la puntata, che – conclude l’assessore Lazzeri – andrà in onda domenica 8 su Rai Uno”. Appuntamento da non perdere!