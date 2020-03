Esce oggi “Start Again” il nuovo singolo di Alberto Lombardi. Al via il crowdfunding

Da oggi, mercoledì 4 marzo, è disponibile in digital download, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica “START AGAIN” (Belairstudio / DistroKid), il nuovo singolo del cantautore e chitarrista ALBERTO LOMBARDI. Il brano è il primo estratto dall’album “Home” missato da Bob Clearmountain, il più famoso mixing engineer di tutti i tempi.

“Start Again” è una ballad epica e ritmata, con un eccellente lavoro di chitarra rock-blues e un sound molto vivo, fatto di strumenti veri suonati da persone vere. Un testo introspettivo che parla di un nuovo inizio e che fa riferimento a uno dei canti più famosi dell’Inferno dantesco, il XXVI, dove il poeta immagina un Ulisse che non ritorna a Itaca ma spinge i suoi uomini a un ultimo epico viaggio ai confini della conoscenza.

A proposito del nuovo singolo l’artista ha dichiarato: «Sono onoratissimo di uscire con un lavoro missato da una leggenda come Bob Clearmountain! La settimana prima di vederci doveva chiudere un lavoro con Springsteen, con cui collabora dai tempi di “Born in the Usa” e tutto questo fa un certo effetto! La canzone è un’esortazione a ricominciare, a riscrivere se stessi, e contiene citazioni dall’inferno di Dante. Il discorso di Ulisse in particolare. Quando si dice rubare dai grandi!».

Il videoclip che accompagna il brano, diretto da Jenkins Monzey, è la storia di un viaggio dall’aridità alla bellezza. Di una rinascita. Girato intorno a Los Angeles, dopo una prima parte nel deserto del Mojave, sulla sua Mustang Alberto approda a Malibù, più precisamente a Point Dume. Anche Clearmountain è presente nel video, mentre missa proprio questa canzone e le scene finali sono girate al bellissimo “Chandelier Tree”.



“Start Again” dà il via a un crowdfunding che aiuterà l’artista indipendente a finanziare la promozione dell’album “Home”. Presenti nella title track del disco, in uno splendido coro Gospel, le storiche cantanti degli Chic, Norma Jean Wright e Luci Martin. Missato da Clearmountain e prodotto dallo stesso Alberto, “Home” è disponibile solo attraverso il crowdfunding e non sarà disponibile sugli store digitali. Link: http://sostieni.link/23630

Alberto Lombardi è un chitarrista acustico riconosciuto a livello internazionale, apprezzato dai più importanti giornali del settore e riconosciuto da star della chitarra come Nile Rodgers e Tommy Emmanuel, ma è prima di tutto un cantautore e un chitarrista rock. Al momento è anche in tour con il suo tributo alla Stratocaster, dove suona la musica che ha reso questa chitarra una leggenda, da Hendrix a Clapton, Da Gilmour a Jeff Beck.

Cenni biografici

Alberto Lombardi è un virtuoso italiano della chitarra riconosciuto a livello internazionale, specializzato sia nell’acustica fingerstyle che nell’elettrica rock. Con l’acustica ha appena concluso un tour in USA dove ha suonato in celebri rassegne chitarristiche come “Argenta” in Arkansas e “Wooden Hall” in California, o per l’istituto di cultura italiano di Los Angeles nel giorno della memoria, davanti ai consoli italiano e tedesco. Ma è stato invitato anche in storici festival statunitensi come la All Star guitar Night, e in Germania la International Guitar Night. Ha anche partecipato ai maggiori eventi italiani dedicati allo strumento, come quello di Sarzana, l’ADGPA e Madame guitar. Ad oggi Lombardi ha pubblicato due dischi e quattro videocorsi per Stefan Grossman e Peter Finger, due dei più importanti chitarristi e divulgatori dei nostri tempi. Come chitarrista elettrico ha suonato sui palchi degli stadi italiani San Siro e Olimpico, o del celebre Pavillao Atlantico di Lisbona. Al momento è in tour con il suo progetto Alberto Lombardi Stratocaster tribute dove interpreta la grande musica degli artisti legati all’iconica chitarra, leggende come Clapton, Hendrix, Gilmour, Jeff Beck etc. I suoi dischi hanno ricevuto il plauso di grandi artisti e giornali specializzati, prima di tutto dal maestro indiscusso dell’acustica Tommy Emmanuel (“It sounds beautiful and your playing and arrangements are very powerful! Big admiration to you!”), ma anche da importanti testate internazionali come Acoustic Guitar, Fingerstyle Journal, Vintage guitar, Minor 7th, Chitarra acustica. È stato messo tra gli otto chitarristi da tenere d’occhio nel 2018 da Vintage Guitar magazine, tra i 10 migliori chitarristi emergenti dal Guitar Masters in Polonia, ed è testimonial dei marchi Taylor Guitars e B&G guitars. Alberto è da 25 anni anche session man per molti artisti italiani e internazionali, proprietario di uno studio di registrazione, arrangiatore, produttore e mixer di musica rock e pop. Le sue collaborazioni sono molteplici e vanno da artisti internazionali come le cantanti della band CHIC, Robbie Dupree, a nomi italiani come Barbarossa, Massimo di Cataldo, Loredana Bertè, etc.