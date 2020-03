Verso il Digitale ed oltre (con un master)

“Il marketing consiste nell’individuazione e nel soddisfacimento dei bisogni umani e sociali”.

Così Kotler, uno dei più importanti studiosi di marketing, ha definito che cosa sia il marketing, in assoluto una delle aree professionali che coinvolge e richiama un gran numero di lavoratori o di giovani neolaureati. Il settore marketing si trova in qualsiasi azienda e si occupa di individuare le tendenze di mercato per capire come orientare la produzione seguendo gusti e mode dei possibili clienti.

Identificare la domanda degli acquirenti è fondamentale per creare prodotti e servizi che siano spendibili sul mercato. Se si riesce a immaginare un bene o un servizio che potrebbero vendere senza che ci sia una richiesta dichiarata da parte del pubblico, l’azienda può ritenersi di successo. Sta a chi si occupa del marketing provare a prevedere quali saranno le tendenze del mercato del futuro.

Si tratta di una professione dinamica, interessante e declinabile in diversi ambiti. Ecco perché essere esperti in questo settore basta, ma è opportuno specializzarsi attraverso un master in Marketing che tratti un argomento ben specifico.

E se proprio bisogna investire in un campo, perché non buttarsi su quello Digital, dato che oggi va per la maggiore?

Il web oggi è il canale privilegiato per pubblicizzare la propria attività, per farsi conoscere e per creare un’interazione con il pubblico. Ecco perché molte imprese pongono una grande attenzione all’area digitale e social, tanto da richiedere dei professionisti del settore o da rivolgersi ad agenzie che si occupano nello specifico di questo.

Data la grande spendibilità a livello lavorativo, potrebbe essere una buona idea seguire un master in digital marketing che aiuti a comprendere che cos’è la SEO, come funziona e perché è fondamentale per il buon funzionamento di un sito. Altre competenze che si acquisiscono riguardano la SEM, strumenti come Google AdWords, email marketing, la lead generation e i programmi di affiliazione.

Fanno parte del mondo del Digital Marketing anche figure professionali, molto richieste:

il Digital Strategist: è colui che conosce i touch point digitali con cui interagiscono i consumatori. Si occupa di creare delle campagne pubblicitarie e di comunicazione che cavalchino il trend;

il Social Media Manager: gestisce i social media per diffondere l’immagine del brand e per pubblicizzarlo;

il Content Manager: è colui che si occupa dei contenuti da ottimizzare in ottica SEO di come organizzarli, promuoverli e gestirli;

l’eCommerce Manager: è la figura che sovrintende la vendita online di un’azienda;

il Growth Hacker: è specializzato nel progettare la crescita di un business, nella sua sperimentazione ed esecuzione.

Inoltre, il Digital Marketing spesso si affianca ad altre strategie di vendita. Lavorare in quest’ambito, quindi, significa avere la possibilità di variare e di confrontarsi anche con settori diversi dal proprio.

Per chi già lavora nell’ambito e desidera migliorarsi o ampliare le sue conoscenze, il master in digital marketing online, offerto da università telematiche come la UniCusano, potrebbe essere un’ottima soluzione. Non è richiesta la frequenza, ma si possono seguire le lezioni in video e studiare il materiale didattico tramite una piattaforma online. Così non si dovrà rinunciare al lavoro, né all’apprendimento.