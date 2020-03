Cagliari-Roma 3-4. I giallorossi si portano a -3 dall’Atalanta

Cagliari-Roma 3-4. Gol e spettacolo per una vittoria sofferta ma fondamentale per Fonseca. La squadra giallorossa conquista il secondo successo di fila in campionato e torna a -3 dall’Atalanta.

Dopo un grande inizio, con Under che colpisce una traversa, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio prima della mezz’ora grazie a Joao Pedro. Trascorrono appena 93 secondi e Kalinic pareggia. Poi, a fine primo tempo, il croato completa la rimonta.

Nel secondo tempo ancora emozioni. Anche Kluivert colpisce una traversa, poi si riscatta al 64’ e firma il 3-1. Ad un quarto d’ora dal termine accorcia Gaston Pereiro, ma Kolarov cala il poker. Joao Pedro la riapre all’89′, dopo avere sbagliato il rigore, ma non evita la sconfitta ai suoi.