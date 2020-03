Roma. Piantati 101 nuovi alberi per i centenari

Cento alberi per i centenari. Sono stati messi a dimora a cura del Dipartimento Tutela Ambientale in quattro municipi della Capitale 101 alberi, ciascuno dei quali dedicato ad un centenario il cui nome è riportato su una targa.

La cerimonia di piantumazione è stata celebrata, in rappresentanza del Campidoglio dai presidenti dei 4 municipi, (Municipio IV – Municipio IX – Municipio XIII- Municipio XV), che hanno accolto i centenari presenti all’evento con i loro familiari. La festa, che si è svolta in contemporanea nei quattro quadranti della Capitale, è il compimento di un percorso di valorizzazione dei concittadini longevi da parte dell’amministrazione capitolina che abitualmente, più volte l’anno, li incontra in Campidoglio.

Nel dettaglio, sono stati messi a dimora 44 alberi nel Parco di Collina Lanciani (Municipio IV), 32 nel Parco di Spinaceto (Municipio IX), 10 nel Parco di Val Cannuta (Municipio XIII) e 15 nel Parco Marta Russo (Municipio XV).