Ottavi di finale di Europa League: Inter-Getafe e Roma-Siviglia

Sono stati definiti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League. Questi quelli delle italiane: Inter-Getafe e Roma-Siviglia. Andata 12 marzo, ritorno sette giorni più tardi, il 19. L’Inter giocherà a San Siro la partita d’andata e in Spagna quella di ritorno.

La Roma invece il contrario: andata in Andalusia e ritorno all’Olimpico. La squadra di Fonseca ritroverà l’ex ds Monchi. Una sfida nella sfida. Per i nerazzurri di Conte un’avversaria da non sottovalutare: il Getafe ha eliminato ai sedicesimi l’Ajax.

La finale di Europa League sarà il 27 maggio allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia. Ecco il quadro completo degli ottavi.

Basakshehir (TUR) – Copenhagen (Den)

Olympiacos (GRE) – Wolverhampton (ENG)

Rangers (SCO) – Bayer Leverkusen (GER)

Wolfsburg (GER) – Shakhtar Donetsk (UKR)

INTER (ITA) – Getafe (ESP)

Siviglia (ESP) – ROMA (ITA)

Eintracht (GER)/Salisburgo (AUT) – Basilea (SUI)

Lask Linz (AUT) – Manchester United (ENG)