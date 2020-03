5 motivi per scegliere le borracce ecologiche

C’è chi le utilizza per praticità, altri ne fanno una scelta ambientale e tanti ne acquistano in quantità per seguire le tendenze del momento: le borracce, termiche e non, sono le protagoniste indiscusse degli ultimi tempi tra i banchi di scuola e nelle scrivanie degli uffici.

Dati alla mano, questo sembra destinato a crescere: a confermarlo sono i dati mostrati nell’infografica “Borraccia Mania” realizzata da Loopper, un brand specializzato nella produzione di gadget aziendali. L’infografica illustra i vantaggi dell’utilizzo quotidiano delle borracce in termini di risparmio e di impatto sull’ambiente, nonché i trend di ricerca online di questo accessorio.

«Questo è più di una moda, è l’inizio di un cambiamento fondamentale» ha dichiarato Louise Edge di Greenpeace riferendosi alla rivoluzione in atto quotidianamente sotto gli occhi di tutti. Le borracce, divenute di uso comune tra i giovani, portano con sé non solo la volontà di sfoggiare un accessorio di tendenza ma anche la voglia di fare qualcosa di utile e concreto per il nostro pianeta attraverso la riduzione del consumo di plastica usa e getta.

Sul mercato globale, si stima che tra il 2019 e il 2025 il tasso di crescita sarà del 3.9%, mentre in Italia la vendita delle borracce nel 2019 è aumentata del 20% rispetto al 2018.

Quali sono i vantaggi nell’utilizzo delle borracce?

La resistenza: da quelle in alluminio a quelle progettate in altri materiali, le borracce resistono alla frenesia della vita quotidiana e se cadono, non si rompono! Sono perfette per durare nel tempo.

Le borracce non alterano il sapore dei liquidi: che sia tè, un infuso o semplicemente acqua, la borraccia non avrà un cattivo sapore dopo un utilizzo prolungato.

Nel caso delle borracce termiche è possibile bere acqua fresca sotto il sole cocente di agosto e sorseggiare un buon tè caldo quando fuori nevica. La borraccia termica mantiene la temperatura ottimale delle bevande, fino a 12 ore quelle calde e fino a 18 ore quelle fredde.

Pratiche e comode: essendo sigillate, possono essere trasportate ovunque e dare al tuo look un tocco fashion!

Personalizzabili: l’efficacia dei gadget con logo di un brand è indiscussa, per questo tante aziende hanno scelto le borracce come gadget per promuoversi, riuscendo così a coniugare autorevolezza, attenzione all’ambiente e coolness.

Per noi, usare giornalmente una borraccia è un piccolo gesto, ma per il pianeta significa cambiamento, un’altra ottima ragione per adottare questa scelta: entro il 2050 ci sarà più plastica che pesce nei mari, e proprio quell’inquinamento proviene l’80% da materiale plastico. I dati lasciano poco spazio alle interpretazioni: usare le borracce può davvero essere uno dei modi per salvaguardare il nostro ambiente.