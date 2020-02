Milano. Il Coronavirus colpisce in Regione: il Governatore Attilio Fontana in auto quarantena

Il Coronavirus colpisce la politica lombarda. Il Governatore Attilio Fontana si mette in auto quarantena. Il Covid-19 colpisce infatti la Regione.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì è stata evacuata la sala stampa a Milano della Regione Lombardia. Sky in diretta tv ha spiegato. “Accertamenti sono in corso su persone dello staff del presidente Fontana”. È stata proprio l’inviata di Sky tg24 ad annunciare che la conferenza stampa era stata cancellata e che erano in corso accertamenti sulle persone dello staff del presidente Fontana. Tutti i giornalisti sono stati invitati così ad uscire dalla sala nella sede della Regione.

Immediata la decisione di cancellare la conferenza stampa prevista con i giornalisti e di evacuare l’intero piano della sala stampa per precauzione. Gli operatori sanitari hanno così potuto poter effettuare controlli sul personale nonché sullo stesso presidente Attilio Fontana. Poi lo stesso Fontana ha assicurato che il tampone su di lui ha dato esito negativo. Eppure, il governatore ha fatto sapere che si metterà in auto isolamento per prevenzione. Infatti una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al tampone sul coronavirus.