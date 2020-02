Como. Nuova valorizzazione in Pinacoteca

E’ stato avviato in Pinacoteca civica il riallestimento di due sale all’ultimo piano, nella sezione del Novecento. Queste saranno dedicate al grande architetto Giuseppe Terragni.

Per consentire l’operazione, due stanze (la 2.5 e la 2.6) non saranno accessibili al pubblico fino all’inaugurazione della rinnovata sezione, prevista per il prossimo 18 aprile, giorno di nascita dell’artista. Tre stanze attigue (le 2.4, 2.7 e 2.8) verranno interessate da rivisitazioni minori dell’allestimento e torneranno totalmente fruibili già da giovedì 20 febbraio.

Questi interventi rappresentano un ulteriore passo nel processo di revisione allestitiva avviato in Pinacoteca con lo spazio Campo quadro, con l’obiettivo di una nuova valorizzazione del patrimonio storico artistico della città anche attraverso una stretta sinergia tra il territorio e il suo museo.