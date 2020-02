ExpoCook: per la prima volta in Sicilia, lo chef Natale Giunta, presenta la sua sfera di tiramisù

Lo chef Natale Giunta, noto per far parte da 15 anni del cast del successo televisivo La Prova del Cuoco su Rai Uno, parteciperà giovedì 27 febbraio ad ExpoCook, evento annuale dedicato al settore della ristorazione. Il suo cooking show si terrà al PalaExpo, alle ore 16,30 e, insieme al pastry chef Paolo Grasso presenterà la sua ultima creazione la Sfera di Tiramisù. Ad ExpoCook lo chef Natale Giunta porterà anche il libro, scritto con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, e la collega Alessandra Spisni, Buonissimo! La grande avventura della cucina italiana. Ingresso libero con iscrizione al link https://expocook.org/registrazione/.

La sfera di tiramisù dove la più golosa tradizione italiana incontra l’innovazione

Tutti lo amano, tutti lo reclamano, il tiramisù è il dolce italiano per eccellenza, c’è chi dice che sia di origini romane, altri laziali, non c’è tavola italiana in patria e all’estero che non lo ospiti. È quindi un simbolo della tradizione, che lo chef Natale Giunta ha modernizzato in chiave gourmet, creando una sfera di zucchero soffiato che accoglie al suo interno una morbida crema al mascarpone, con sopra caviale di caffè sferificato, una tecnica che fa parte dei segreti dello chef.

«La Sfera di Tiramisù o tiramisù sferificato, è un dolce che coinvolge il commensale che lo compone con il biscotto savoiardo e versando il caffè da una piccola caffettiera. Un dolce, quindi – aggiunge lo chef Natale Giunta – che fa intrattenimento, fa unione e fa famiglia, in un’era di cialde, la moka è un caldo ricordo che rappresenta il sud».

La seconda volta dello chef Natale Giunta ad ExpoCook

ExpoCook, che ha preso il via alla Fiera del Mediterraneo di Palermo lo scorso martedì 25 febbraio e che si concluderà a venerdì 28, coinvolge oltre 230 espositori, in 25mila metri quadrati di area coperta, divisi in 11 settori tematici e 8 padiglioni e che lo scorso anno ha registrato 30 mila presenze. E quest’anno ospita rappresentanti da Spagna, Germania e Canada. «ExpoCook si è affermata ormai come un’eccellenza della nostra terra – commenta lo chef siciliano, Natale Giunta – ed io sono orgoglioso di essere stato invitato per la seconda volta, nella veste di special guest, insieme alle star nazionali del settore, per questo ho scelto di condividere uno dei piatti che mi è più caro».