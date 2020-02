Coronavirus, scuole chiuse in tutta la Liguria fino al primo marzo

Cresce di ora in ora il numero dei contagiati dal coronavirus in Italia. Sono oltre 150 (155 l’ultimo bilancio, che include anche decessi e guarigioni). Si registra anche un terzo morto, un’anziana ricoverata in oncologia all’ospedale di Crema, la cui situazione era già “molto compromessa”.

Il Nord Italia si blinda sempre più. Scuole, università, musei chiusi ed eventi sospesi in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria. Niente lezioni anche in Trentino Alto Adige, dove si segnalano primi tre positivi al virus. Il Veneto chiude anche le chiese. Stop al Carnevale di Venezia e agli sport invernali in tutte le regioni interessate.

Anche in Liguria scuole chiuse

Per scongiurare ogni possibile contagio, il Governatore Toti ha annunciato questa decisione nella serata di domenica. Con le scuole saranno chiusi anche tutti i musei. Quindi saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole dell’infanzia, mentre ci sarà uno stop anche per le manifestazioni pubbliche e le attività ludico-sportive. L’ordinanza regionale, la 1/2020 è stata messa a punto dalla stessa Regione. Sono stati sospesi anche tutti i percorsi d’istruzione e formazione professionale. E inoltre i viaggi d’istruzione e di concorsi pubblici fatto salvi quelli relativi alle professioni sanitarie.