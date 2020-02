Coronavirus. L’Austria blocca per alcune ore i treni

L’Italia rischia di rimanere isolata? Al momento no, ma ci sono dei segnali preoccupanti. Infatti l’Austria ha bloccato per alcune ore i treni per due casi sospetti.

Il blocco dei treni tra Italia e Austria al Brennero è stato revocato. Lo hanno comunicato le ferrovie austriache Obb su Twitter. “Chiunque non desideri recarsi in Italia può cancellare il proprio biglietto per l’Italia con validità 24 febbraio 2020 gratuitamente”, hanno affermato le ferrovie.

La misura era stata presa dal ministero dell’Interno austriaco. A motivarla la notizia di due casi sospetti su un treno diretto a Monaco e bloccato al Brennero.