Bitcoin Era, dubbi e interrogativi

Le perplessità relative al concreto funzionamento di Bitcoin Era sono numerose tra gli aspiranti trader, che dubitano riguardo alla possibilità di ottenere facili guadagni senza correre rischi. Insomma, come è possibile che un algoritmo permetta a chiunque di diventare ricco tramite la vendita e l’acquisto di monete virtuali? Come è facile intuire, uno strumento quasi magico come questo non esiste, altrimenti tutti si dedicherebbero al trading automatico. La rete di Bitcoin Era, tuttavia, sta incastrando un gran numero di persone in tutta Italia, attirate dalla prospettiva di entrate facili. Pare, però, che Bitcoin Era non solo non permetta di guadagnare, ma praticamente non consenta neppure di recuperare il capitale che si deposito all’inizio.

Bitcoin Era è una truffa?

Le Bitcoin Era recensioni che si possono trovare online parlano di una realtà ai limiti della truffa. Non sono stati pochi gli utenti che hanno subìto una forte delusione per non essere stati in grado di tornare in possesso del capitale che avevano investito all’inizio, e c’è perfino chi si è rivolto alla magistratura per presentare denuncia. Tuttavia, è poco probabile che agendo in questo modo sia possibile recuperare i propri soldi. D’altro canto, si sente puzza di bruciato fin dall’inizio, visto che Bitcoin Era non rientra nel novero degli operatori regolamentati: è facile immaginare che i soldi versati dai clienti siano finiti in qualche paradiso fiscale.

Le sentenze dei giudici

Fino a quando una sentenza del tribunale non si esprimerà in modo chiaro in merito, comunque, non si può affermare che Bitcoin Era sia una truffa. Al massimo si possono adottare delle precauzioni ed evitare di scegliere tale operatore per investire. Molto meglio affidarsi a broker regolamentati, sia perché i fondi personali sono separati dai fondi degli utenti (come imposto dalle autorità finanziarie), sia perché i fondi degli utenti devono essere depositati in istituti di credito primari.

Trading con bitcoin: che cosa è necessario sapere

Il fatto che attorno al settore delle monete virtuali e dei bitcoin siano sorte molte truffe non vuol dire che le criptovalute di per sé rappresentino un rischio. Anzi, i bitcoin meritano di essere considerati a tutti gli effetti delle significative occasioni di guadagno. Conseguire profitti molto alti grazie alle monete virtuali e al trading è possibile: semplicemente, c’è bisogno di competenza, di dedizione e di passione, senza pensare che un semplice algoritmo sia sufficiente per diventare ricchi.

Come guadagnare con i bitcoin

Qual è, allora, la strada che è necessario seguire se si vuol essere certi di guadagnare tramite i bitcoin? Prima di tutto è indispensabile agire in modo intelligente, il che vuol dire fare riferimento unicamente a trader regolamentati. Per proteggersi da qualunque truffa è indispensabile affidarsi a titolari di piattaforme che garantiscano i più elevati standard di sicurezza perché autorizzate. Le piattaforme regolamentate sono sotto il controllo della Consob, che in Italia è l’autorità di competenza deputata alla vigilanza. L’adesione a regole a tutela di chi investe consente a chiunque di affacciarsi al mondo del trading in modo tranquillo.

Bitcoin e eToro

EToro è tra le migliori piattaforme che si possano adoperare per il trading con i bitcoin. Questo broker mette a disposizione una piattaforma decisamente intuitiva e facile da utilizzare. Inoltre, è la soluzione più indicata per chi vuole dedicarsi al copytrading. Tale pratica consiste in una modalità di investimento grazie a cui è possibile copiare ciò che fanno gli altri trader in maniera automatica. Ovviamente gli investitori da cui prendere spunto sono quelli più bravi, cioè coloro che hanno ottenuto i guadagni maggiori. Il motore di ricerca interna di eToro offre a tutti gli iscritti la possibilità di trovare i migliori investitori: è consigliabile scegliere non solo quelli che fanno registrare le performance di guadagno più elevate, ma soprattutto quelli che mantengono un profilo di rischio che si ritiene accettabile. Così, è possibile guadagnare senza fatica, anche con le monete virtuali.