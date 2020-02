Amantea. Torna il Carnevale allegria di Calabria: anteprima sabato 22 febbraio

Torna il “Carnevale di Amantea – Allegria di Calabria” con un programma ancora più intenso del passato. Infatti, alle tre sfilate dei carri e al “Carnevale dei Piccoli” si aggiunge quest’anno l’anteprima di sabato 22 febbraio con la “Notte delle Stelle Filanti”, organizzata dall’Associazione Commercianti “ViviAmantea”. Lungo le vie del centro, con i negozi aperti fino a tardi, si alterneranno gruppi musicali, le scuole di ballo, gli artisti di strada, le sfilate di gruppi mascherati, l’esibizionedelle “drag queen”, per finire con la musica da discoteca in piazza.

Domenica 23, a partire dalle 15, il Carnevale entra nel vivo con la prima ed attesa sfilata dei grandi carri, accompagnati da centinaia di figuranti e dalle coreografie allestite per l’occasione dalle scuole di ballo. Le sfilate dei carri si ripeteranno il martedì di Carnevale 25 febbraio e domenica 1° marzo con il gran finale in Piazza Cappuccini con la premiazione.

Il lunedì di Carnevale, 24 febbraio, sarà dedicata ai bambini con il “Carnevale di Piccoli”, una allegra sfilata di mascherine per il centro, per concludersi in serata con la “Sagra della frittata di Carnevale”, il piatto tipico della tradizione amanteana. I quattro carri, a causa della partenza avvenuta in ritardo per l’incertezza sul finanziamento della manifestazione, sono stati realizzati in tempi ridotti grazie al lavoro dei numerosi carristi, soprattutto giovani ma di comprovata esperienza e capacità, che, a tutti i costi, hanno voluto continuare la tradizione del Carnevale di Amantea. I temi dei carri spaziano dalla difesa dell’ambiente agli interessi giovanili, quale la musica e la discoteca, con un nostalgico richiamo alla tradizione marinara di Amantea.