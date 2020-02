Aeroporto Galilei: parte il volo giornaliero Pisa-Mosca

“È un’ottima notizia che la compagnia aerea Pobeda Airlines – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti – abbia deciso di rafforzare la sua presenza scegliendo l’Aeroporto Galilei come scalo per il volo giornaliero Pisa-Mosca da aprile a fine ottobre”. “Si conferma l’importanza del Galilei nel garantire collegamenti con un paese che dimostra grande interesse verso la nostra regione, sia in termini di turismo che commerciali”.

“I dati confermano questo interesse. Nel 2018 la Russia – osserva il sindaco – è stata il primo tra i paesi non europei per presenze turistiche nella nostra città con il 5,6%, seguito dagli Stati Uniti con il 3,8% e Cina 2,9%”.

“Da Pisa, i cittadini russi, raggiungono le località della costa e le città d’arte in tutto il resto della Toscana”. Conclude la nota diffusa dall’ufficio stampa del Comune.