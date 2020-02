Roma. Contro bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile appuntamento il 24 febbraio

Un nuovo appuntamento nel XV^ Municipio di Roma Capitale da parte del GS Flames Gold nell’ambito della III^ Edizione del Progetto “Sei in gioco o in fuorigioco? Ethical Scuola”, teso a prevenire il bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. Appuntamento lunedì 24 febbraio 2020.

L’iniziativa è stata organizzata di concerto con il Dirigente Scolastico Garritano Loredana dell’I.C. ” Karol WOJTYLA” e con il Patrocinio da parte della Presidenza del XV^ Municipio. Il Convegno pubblico “Genitori e figli: crescere insieme. Responsabilità genitoriale, interesse e ascolto della persona in età minore” avrà luogo presso la sede centrale di Via Concesio 2, con inizio alle 17.00.

Nel corso del Convegno sarà presentato lo Sportello d’Ascolto per minori e adulti nato dalla collaborazione del GS Flames Gold e le Associazioni “Pianeta Idea” e “ Amad Onlus”, una sinergia tra scuola e famiglia tesa ad affrontare, risolvere e supportare le problematiche delle fasi di crescita di un adolescente, uniti per combattere l’isolamento esistenziale in cui le vittime si ritrovano e dare la consapevolezza di non essere soli che dal quel baratro in cui ci si trova c’è sempre una mano tesa su cui possano contare. Consapevolezza e conoscenza a tutti coloro che interagiscono con gli adolescenti del nuovo Millennio.