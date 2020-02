Carnevale Calvese: il 22 febbraio in programma una serata dall’atmosfera settecentesca

A Calvi dell’Umbria una serata con canti e balli con l’Associazione Amici della Musica

e la fisarmonica del M° Fabio Ceccarelli.

L’evento si svolgerà sabato 22 febbraio dalle ore 19.30 fino a tarda notte. Il coro dell’Associazione eseguirà in costume alcuni brani tratti dall’opera madrigalesca “Festino nella sera del giovedì grasso avanti cena”.

CALVI DELL’UMBRIA (Terni) – In occasione delle festività dedicate al carnevale, l’Associazione Amici della Musica di Calvi dell’Umbria, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura ed al Turismo, organizza una serata speciale che inizierà alle 19.30 e si protrarrà fino a tarda notte, ovvero un ‘ banchetto, con suoni, canti e balli …’ che si svolgerà sabato 22 febbraio 2020 presso le sale addobbate al piano terra del Monastero delle Orsoline. Una serata dal sapore settecento in cui il divertimento è assicurato.

Per l’occasione il coro polifonico dell’Associazione , diretto dal maestro Alessandro Achilli, dalla seguirà alcuni brani tratti dall’opera “Festino nella sera del giovedì grasso avanti cena“composta nel 1608 da Adriano Banchieri. Si tratta di una commedia madrigalesca che il coro interpreterà in costume mentre gli ospiti consumeranno il ‘banchetto’ .

Al termine della cena ci sarà un altro momento musicale con l’esibizione del noto fisarmonicista Maestro Fabio Ceccarelli artista di fama nazionale e internazionale.

Ha collaborato con grandi musicisti tra i quali Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Riz Ortolani, Franco Piersanti , Luis Bacalov e Nicola Piovani. Ha registrato famosissime colonne sonore per oltre cento film fra cui “L’America”; “Pinocchio”, “La vita è bella”, “Il Commissario Montalbano.” In teatro ha suonato per attori come Glauco Mauri, Leo Gullotta, Valeria Moriconi, Gigi Proietti e Luca Zingaretti.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 3394378463.