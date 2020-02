Pieve di Soligo. Travolta in viale Montegrappa: morta cinquantenne madre di due figli

Tragico incidente mortale sabato mattina in via Montegrappa a Pieve di Soligo. Nel sinistro stradale ha perso la vita una badante di 52 anni, madre di due figli.

La ciclista straniera, G.D., è stata travolta da un furgone, finendo sul marciapiede a bordo strada. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per la badante non c’è stato nulla da fare. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi di legge.

La signora era in sella alla sua bici e stava correndo lungo la carreggiata quando è stata investita da un furgone che viaggiava nella sua stessa direzione di marcia. L’impatto è stato violento. La donna è stata scaraventata a diversi metri di distanza sull’asfalto. Inutile la corsa dei sanitari del Suem 118 e i tentativi di prestarle soccorso. La cinquantenne è morta sul colpo.