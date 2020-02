Recensione del Libro SEO per E-Commerce PRO

Quando si parla di SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca), la maggior parte della cultura e delle abilità in questo ambito si sviluppano effettuando test, sperimentando sulle proprie spalle quali sono le attività da fare e quali è meglio evitare.

Una delle prime difficoltà per chi si avvicina alla SEO è proprio quella di farsi un’idea. Ci sono molti testi teorici sull’argomento, ma pochi contengono indicazioni pratiche per muovere i primi passi da soli. Di norma dopo averli letti si comincia a fissare lo schermo del computer senza saper muovere un passo: e ora?

A tal proposito, oggi vogliamo presentarvi un nuovo libro dedicato alla SEO per siti e-commerce che, seppure è uscito da pochi giorni, ha già riscontrato un discreto successo e molte recensioni su Amazon.

Il libro è “SEO per E-Commerce PRO” scritto da Valentino Mea, un consulente SEO con con molti anni di esperienza, che permette di comprendere in modo semplice e chiaro i meccanismi della SEO applicata ai siti e-commerce e grazie al quale si può iniziare a sperimentare senza fare imprudenti salti nel buio.

Le oltre 200 pagine, suddivise in 9 capitoli, risultano efficaci e scorrevoli e sono paragonabili ad un viaggio fatto di più soste con cui il lettore può arricchire il suo bagaglio con nozioni di livello intermedio e avanzato e spunti utili da applicare al proprio progetto.

Un assaggio dei contenuti del libro

Già dall’introduzione si può comprendere la qualità del contenuto: il libro tratta argomenti di attualità fornendo esempi pratici ed approfonditi sulle tecniche da mettere in atto per essere visibili su Google e sugli errori da evitare.

Il primo e il secondo capitolo approfondiscono la parte strategica di una campagna SEO, affrontando subito argomenti complessi come le analisi di mercato effettuate studiando le abitudini di ricerca dei potenziali clienti e la conseguente definizione delle categorie che il sito e-commerce dovrà ospitare.

Il terzo capitolo, invece, è dedicato alla “SEO Tecnica” per programmatori. Un capitolo molto interessante che spiega i tecnicismi che occorre implementare affinché il proprio e-commerce sia ben scansionato e indicizzato da Google, evitando problematiche tipiche come le duplicazioni sistemiche.

Il quarto, quinto e il sesto capitolo sono interamenti dedicati all’Ottimizzazione on-page di un sito e-commerce, dove l’autore indica step by step come ottimizzare la Home page, le pagine di categoria e le pagine prodotto.

Il settimo capitolo è interamente dedicato al Content Marketing per siti e-commerce, dove l’autore spiega a cosa prestare attenzione prima di scrivere e come stabilire i contenuti da pubblicare nel blog del proprio e-commerce per aumentare le vendite e i posizionamenti.

L’ottavo capitolo si focalizza sull’Ottimizzazione Off-page e sulle strategie e tecniche per sviluppare l’autorità e la popolarità di un sito e-commerce. Quindi si parla di Link, delle caratteristiche dei link, di come costruirli (Link Building) ed ottenerli naturalmente (Link Earning). Davvero un pilastro della SEO, da leggere e capire molto bene.

Il nono e ultimo capitolo è fondamentale per per comprendere cosa può succedere se si abusa di determinate tecniche e cosa non bisogna fare se non si vuole incorrere in penalizzazioni. Infine, l’autore spiega come uscire da una penalizzazione da link con procedure pratiche per utilizzare gli strumenti avanzati che Google mette a disposizione in tal senso.

A chi si rivolge il libro SEO per E-Commerce PRO?

Ci teniamo a sottolineare che SEO per E-Commerce PRO è un manuale pratico ed operativo: non è da considerarsi un libro accademico dove troverete nozioni teoriche e noiose che non ti serviranno a molto, ma è invece un manuale con procedure che puoi utilizzare subito.

Vi darà una forte mano per dare una spinta importante al proprio e-commerce o a qualsiasi tuo progetto online utilizzando le strategie e le tecniche che l’autore ci mette a disposizione con moltissimi esempi pratici ed immagini.

E’ un libro SEO che può stare nella biblioteca o nel Kindle di differenti tipologie di professionisti:

1) Se hai già un e-commerce oppure vuoi avviarne uno nuovo, se sei un imprenditore o uno startupper e vuoi scoprire come utilizzare la SEO per incrementare vendite e fatturato, se sei un esperto di marketing e comunicazione e sei a digiuno di SEO, questo libro ti sarà sicuramente utile.

2) Se hai un sito web che visiti solo tu e la tua famiglia e credi ancora alla favola che “basta avere un sito e-commerce per vendere” allora questo libro fa per te.

3) Se sei un semplice appassionato di web e vuoi capire come fare a generare traffico naturale tramite Google per il tuo e-commerce, allora questo libro fa per te.

4) Se sei già un consulente SEO o un consulente Web Marketing e vuoi padroneggiare al meglio la SEO per siti e-commerce, allora questo libro fa per te.

Conclusioni e dove acquistare SEO per E-Commerce PRO

SEO per E-Commerce PRO di Valentino Mea è un manuale di semplice e piacevole lettura, in poco più di 200 pagine vengono spiegate le dinamiche, le scelte principali e gli strumenti da associare alle strategie e alle tattiche per poter fare SEO su siti eCommerce sia come imprenditore che da consulente.

Dopo aver dato un’occhiata a questo libro vi sarà più chiaro quante attività stanno dietro al successo di un sito e-commerce e sarete in grado di comprendere meglio le soluzioni che vi vengono proposte dalla vostra web agency.

Un libro completo che può essere una guida utile sia per chi vuole cominciare sia per chi ha già alle spalle anni di esperienza in ambito SEO di siti e-commerce, per approfondire o completare la propria preparazione. Riteniamo che sia molto valido e soprattutto completo negli argomenti trattati.

Per di più, tratta in modo esauriente argomenti come il recupero delle informazioni, l’adattamento ai comportamenti del consumatore e l’ottimizzazione dei contenuti che sono da considerare “senza tempo”.

Il libro al momento è disponibile in formato eBook, ma a breve sarà pubblicato pure il formato cartaceo classico. E’ acquistabile direttamente su Amazon a questo indirizzo: https://www.amazon.it/SEO-Commerce-PRO-scientifico-ottimizzare-ebook/dp/B0847N7BMM/.