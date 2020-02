Firenze. Un nuovo fine settimana da non perdere nei Circoli Arci

Nuovo fine settimana ricco di eventi nei Circoli Arci di Firenze e provincia. La musica live sarà ancora grande protagonista con una doppia serata al Circolo Il Progresso tra cantautorato e folk, al Circolo Vie Nuove con l’immancabile Pinocchio Jazz, al Salottino della Loggetta con una serata speciale di San Valentino e con le canzoni dei CCCP al Circolino di Semifonte. Inizia poi la rassegna teatrale al Faliero Pucci di Ponte a Mensola mentre all’Appartamento torna il “concerto disegnato” con Giulia Pastorino e Jacopo Gabutto, uno spettacolo emozionante davvero da non perdere.

Per non perdervi nemmeno un evento nelle nostre case del popolo ecco l’elenco completo di questo fine settimana.

– Venerdì 14 Febbraio – Il Salottino De La Loggetta (Circolo Arci La Loggetta, Via Aretina 301 Firenze)

Valentine’s Day con il “Duo Baguette”…briciole di musica…

Immaginatevi la Parigi di inizio ‘900, la colonna sonora ad un film muto e un pic-nic all’ombra di un ciliegio. Un viaggio tra Francia, Est-Europa e Italia, arricchito da brani originali e improvvisazioni dal sapore swing. Duo Baguette sono Organetto e Fisarmonica, due strumenti tradizionali che, partendo dalla tradizione, escono allo scoperto per reinventarla e incontrare nuovi linguaggi e forme musicali. Formato da Andrea Branchetti e Nicole Fabbri, è parte del collettivo “Contrada Lamierone”, associazione culturale e omonimo gruppo musicale fondato nel 2010 con all’attivo un disco e concerti in rassegne e festival in Italia e all’estero.

Il Duo nasce nel 2012 e si è dedicato negli anni a numerosi progetti spaziando da: concerti d’ascolto all’interno di festival, rassegne e locali, musiche di scena per il teatro, accompagnamenti a letture poetiche, sonorizzazioni a multivisioni e film.

Ore 20:30 Cena con AperiVenere; Ore 21:30 concerto Duo Baguette

– Venerdì 14 febbraio – Circolo Arci le due strade, Tripetetolo

La Compagnia Teatrale “Via Magazzini” presenta:

Cercasi marito pensionato… di Giovanni Allotta. Regia di Rolando Benvenuti

Ingresso intero € 7,00 / ridotto € 5.00 (sotto i 12 e sopra i 65 anni, tesserati del circolo Le Due Strade). Partecipazione riservata ai soci Arci

– Venerdì 14 febbraio – Casa del Popolo di Settignano

Cinemanemico presenta la rassegna “In ordine sparso – Un viaggio attraverso il mondo, nei sentimenti, nella storia, nelle paure, nei miti”. Venerdì la proiezione del film “Le stelle di Budapest” di Ildikò Enyedi.

Prima della proiezione apericinema a cura dei volontari della Casa del Popolo

Partecipazione riservata ai soci Arci

– Venerdì 14 Febbraio al “Circolo il Progresso” appuntamento con “Cantami o Diva…”, rassegna di cantautrici giunta alla sesta edizione”. Sul palco del Progresso arriva Liana Marino, che presenterà il nuovo album “Partenze”. Ingresso 5 euro soci arci.

– Sabato 15 Febbraio sempre al Circolo arci Il Progresso (Via Vittorio Emanuele, Firenze);

Tona Libre ed Anna Paganini: Congos e Rondeaux

Una giornata dedicata alla Francia e al Balfolk dei Tona Libre! Si partirà dalla Guascogna, con uno stage dedicato ai Rondeaux ed ai Congo, tenuto dalla dolcissima e coltissima Anna Paganini. Lo stage comincia alle 15, puntualissime, e termina alle 19. A seguire, cena condivisa. Dalle 21 parte il concert bal dei Tona Libre, musicisti strepitosi che amano il repertorio francese e lo ripropongono con un occhio attento alla tradizione, pur concedendo spazio ad un’interpretazione originale e personale. Per info: trettempi@gmail.com

– Sabato 15 febbraio – Circolo Faliero Pucci di Ponte a Mensola

Prima data della nuova rassegna teatrale al Faliero Pucci. Sabato La compagnia “Ci sembra il caso” presenta lo spettacolo ”La Fortuna con la F maiuscola” – Tre atti riadattati in toscano di Eduardo De Filippo . Regia di Gerardo Caso

– Sabato 15 Febbraio 2020 – Circolo l’Appartamento (Via dei Giraldi – firenze)

“Perdersi – Concerto disegnato con Giulia Pastorino e Jacopo Gabutto

h. 21:30 Concertodisegnato – Perdersi

L’incontro tra un musicista e un illustratore dà vita a una performance live di contaminazioni reciproche frutto di un dialogo nato da una corrispondenza dietro le quinte.

Giulia Pastorino: live painting

Jacopo Gabutto: flauto, sax contralto

Un personaggio si perde alla ricerca dei suoi tanti mondi, fatti di suoni e colori. Un viaggio tra i pastelli di Giulia Pastorino e le sonorità di Jacopo Gabutto, che porteranno il protagonista ad affrontare un incontro fondamentale.

Alle 19.00 la serata si aprirà con l’inaugurazione della mostra “Il capitano D’Albertis e le sue entusiasmanti imprese”, esposizione delle opere di Giulia Pastorino tratte dall’omonimo libro edito da Tapirulan/Matti da rilegare. L’illustratrice sarà presente al vernissage per il firmacopie del libro, acquistabile direttamente durante l’evento. L’ingresso è a pagamento (8 euro) e riservato ai soci Arci.

– Sabato 15 Febbraio, alla Case dl Popolo di Tripetetolo a Lastra a Signa, “Ti racconto una fiaba”, novelle illustrate a cura del gruppo storico dei castelli di Lastra e Malmantile . Inizio ore 15.30. Partecipazione gratuita, riservato ai soci arci.

– Sabato 15 Febbraio – Circolino Semifonte (Barberino Valdelsa, Via di Bustecca, 4)

Sul palco del Circolino arrivano gli Infedeli alla Linea, una delle migliori Tribute band dei CCCP/CSI. I CCCP ed i CSI, hanno scritto la storia dell’ItalPunkElettro, emancipandosi dai dogmi musicali anglo-americani ed elevando la provincia emiliana a scenario universale, hanno segnato uno dei momenti fondamentali del rock italiano. Gli Infedeli Alla Linea cantano e suonano motivi graffianti ma anche dolci vespri di toni modulati che le 2 band fino ad adesso ci hanno trasmesso con la propria soave bellezza.

La band è composta da Fabio Fantini (voce), Carlo Lombardini (basso), Andrea Cipriani (chitarre), Lorenzo Lolini (chitarre cori), Giampaolo Vatti (batteria)

A seguire: Cent’ori Selecta – dj set Rock’n’Roll

– Sabato 15 Febbraio al Cirkoloco presos l’ExFila in Via Leto Casini

Doppio concerto sul palco dell’exfila con i Rumores ed i Rock of Ages.

19.30 Apericena; 21.30 inizio concerti. Ingresso € 5,00 con consumazione riservato ai soci Arci

– Sabato 15 febbraio Casa del popolo di Tavarnuzze

prosegue la undicesima rassegna teatrale di Tavarnuzze con il “Teatro dell’Otto” che Sabato propone lo spettacolo “Bischeri, s’è fatto 13”. Inizio ore 21.00 . Ingresso € 10,00 riservato ai soci Arci

– Sabato 15 Febbraio al Circolo Vie Nuove, appuntamento con il Pinocchio Jazz., giunto alla sua XXVI Edizione. Questa settimana arriva il duo formato da Alexander Hawkins & Marco Colonna. Il pianista inglese e il sassofonista e polistrumentista romano si esibiranno in anteprima assoluta al Pinocchio Jazz con un repertorio che tocca brani di varie epoche jazzistiche, ponendo al centro della performance la estemporaneità creativa del live, dove tutto può magicamente accadere, specie quando si confrontano artisti di tale caratura.

Ingresso € 12,00 / gratuito under 25 riservato ai soci Arci

– Domenica 16 Febbraio al Circolo arci dell’Isolotto, cena solidale per raccolta fondi in favore del circolo Arci fra i lavoratori di Porta al Prato, uno spazio prezioso di incontro, di elaborazione culturale, sociale, e politica. Ore 20.00 Cena a buffet. Dalle 21.00 Esibizione dei Cori: Mnemosine; Le musiquorum e Ribelli in cor.