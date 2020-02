Rescaldina. Le Riciclette sabato live a La Tela

Una formazione interamente femminile per una musica impegnata e divertente. Sono le Riciclette, quintetto che ha alle spalle cinque anni di concerti nei principali locali e festival di tutto il nord Italia e un tour in Germania, le protagoniste del concerto in programma sabato 15 febbraio all’osteria sociale del buon essere La Tela di Rescaldina (inizio alle 21.45, ingresso libero).

Originarie di quel lembo di terra piemontese racchiuso tra il lago d’Orta e il lago Maggiore, fin dal 2015 sono spinte dal desiderio di interpretare e riarrangiare brani provenienti dal sud del mondo, con l’intento di mantenere viva la pulsazione antica e autentica della musica di matrice popolare. Le Riciclette hanno partecipato all’album “I giorni della marmotta” del duo Le Mondane proseguendo in un percorso di sperimentazione che non ha mai tralasciato l’impegno civile e politico. Da sempre attente e sensibili alle istanze di genere, ambientaliste e dei diritti civili e sociali, hanno spesso collaborato con associazioni e organizzazioni “dal basso” che portano avanti un’aperta e costruttiva critica della contemporaneità.

Le Riciclette sono: Nina, Francesca, Giulia, Daniela e Federica.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale. Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604. www.osterialatela.it. Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/.