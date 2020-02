Pisa. Coronavirus, confronto con gli esperti per una corretta informazione

“Stamani abbiamo ospitato il professor Francesco Menichetti, direttore di Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, che davanti a cittadini e ragazzi delle scuole ha parlato di Coronavirus con un intervento centrato sulla corretta informazione utile a contenere l’epidemia e le sue conseguenze. La questione è complesso e molto dibattuta, ci è sembrato quindi opportuno come Amministrazione Comunale organizzare un momento di confronto affidandoci a professionisti del settore che abbiamo la fortuna di avere qui a Pisa in campo sanitario e non solo. Sono convinto che solo con approccio tecnico e scientifico si possano spiegare questi argomenti nel modo corretto, anche per fugare dubbi e false credenze che possono indurre in errore i cittadini che si sono informati sul web da fonti non ufficiali. Grazie a Menichetti e a tutti gli intervenuti”, così il sindaco di Pisa Michele Conti a conclusione dell’incontro pubblico che si è svolto in sala delle Baleari dal titolo “Coronavirus. La corretta informazione serve a contenere l’epidemia e le sue conseguenze”.

All’incontro erano presenti anche gli studenti dell’istituto Galilei Pacinotti e della scuola secondaria di primo grado “Fibonacci”. “Grazie a tutti gli intervenuti” ha detto l’assessore alle politiche sociali e presidente della Società della Salute Zona Pisana Gianna Gambaccini. “La vicenda dell’emergenza del Coronavirus avrà ricadute significative oltre che sui comportamenti anche sulle vite delle persone e sugli aspetti economici, anche della nostra città. per questo l’incontro di oggi era pensato proprio per dare maggiori informazioni rispetto a questa tematica, grazie al professor Menichetti, nella convinzione che una sempre maggiore conoscenza ci rende più liberi anche dalle paure”.

Il video integrale dell’incontro è visibile sul canale You Tube del Comune di Pisa