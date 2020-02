Ferro da stiro verticale a vapore: il nuovo alleato per stirare

Nelle case degli italiani non manca davvero nulla incluse le novità del momento come il ferro da stiro verticale a vapore. Si tratta di un vero alleato per stirare in modo pratico e veloce. Infatti ci sono dei capi che vanno stirati, la soluzione migliore è un ferro da stiro verticale. Occupa poco spazio, è comodo da portare anche in viaggio, si evita l’irritante problema dei vestiti che si sgualciscono in valigia.

Il ferro da stiro verticale permette di stirare all’occorrenza i capi, dato che è davvero molto pratico e si riscalda in pochi secondi. In commercio sono disponibili modelli a meno di 30 €. Si tratta chiaramente di modelli base ma che sono utili all’occorrenza.

Ad esempio AIICIOO Ferro da Stiro Verticale Portatile. Con design portatile con un serbatoio dell’acqua da 140 ml che lo rende leggero, piccolo e compatto con impugnatura comoda. Si tratta di un ferro facile da trasportare, ideale da usare a casa o in viaggio. Riscaldamento estremamente rapido in 60 secondi, ugelli con un nuovo design per distribuire il vapore in modo potente e costante per 8-10 minuti. È comodo da usare con la linea del livello dell’acqua visibile che ti permetterà di non rimanere a secco mentre stiri. Si usa il vapore e la sua praticità anche per eliminare i batteri da piastrelle, tende o divani.