Bolzano. Scuole di sci alpino e snowboard, esami a marzo

A metà marzo le prove di idoneità per diventare assistenti di scuola di sci alpino e snowboard. Iscrizioni entro il 24 febbraio presso l’Area funzionale turismo.

Tornano nel 2020 gli esami per assistenti di scuola di sci alpino e snwoboard, e il termine per presentare le iscrizioni all’Area funzionale turismo della Provincia scade il 24 febbraio. Gli esami pratici riferiti alla prova di idoenità per futuri assistenti di scuola di sci alpino si svolgeranno dal 10 al 12 marzo a Passo Monte Croce (Sesto Pusteria), mentre gli esami per assistenti di scuole di snowboard avranno luogo il 13 e 14 marzo nell’area sciistica Haunold a San Candido.

Per ulteriori informazioni e per i moduli di iscrizione ci si può rivolgere all’Area funzionale turismo della Provincia di in via Raiffeisen 5, a Bolzano (tel. 0471 413727). Il modulo è scaricabile anche dal sito snowsport.bz.it dopo la registrazione alla voce “interessati”.